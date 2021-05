Mastella: «Sindaco Cagliari brindi con Doveri e Mazzoleni» Il sindaco replica alla battuta del collega di Cagliari

"Ringrazio il mio collega sindaco di Cagliari per i saluti. Sono sicuro che al suo brindisi parteciperanno Doveri e Mazzoleni come ospiti d’onore. Detto questo faccio gli auguri al Cagliari". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in risposta al post pubblicato su facebook dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.