Francesco, e quei compagni che lo portano sempre con loro Le iniziative della V B, la classe di Francesco Sepe, scomparso in un tragico incidente nel 2018

Francesco resterà sempre con loro. Francesco è nella V B dell'Istituto Cuoco di Campobasso, coi suoi compagni, sorridente. E', ancora, nonostante quel maledetto incidente che nell'agosto 2018 ne ha cancellato l'esistenza, a soli sedici anni.

I compagni lo hanno portato con loro sempre: continueranno a farlo. Lo hanno portato con loro anche nell'ultimo incontro che hanno tenuto con la Polizia Stradale nell'ambito del progetto Icaro, un progetto promosso dal Ministero dell'Interno volto a promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani, la sicurezza sulle strade.

Funzionari e tutor della polizia stradale a colloqui con gli alunni per diffondere l'importanza del rispetto delle regole e della legalità. E i ragazzi della V B, la classe di Francesco, hanno partecipato anche al concorso abbinato, producendo un video messaggio dal titolo “Influencer per un giorno – messaggio sulla sicurezza stradale”.

Ed è sempre con loro Francesco, coi suoi compagni: oltre al progetto Icaro, tema “caldo” proprio per quanto accaduto al loro compagno, hanno utilizzato le ore di educazione civica per leggere il ilbro corale “La Strada e la vita”, un'opera corale a cura di Gioia Bucarelli cui hanno collaborato molte persone costrette a vivere la tragica esperienza della perdita di una persona amata sulla strada. E tra i passi letti dai ragazzi, ovviamente, anche le struggenti parole di Lina Mongella, la mamma di Francesco che ha contribuito alla realizzazione del libro offrendo la sua esperienza. Una lettura struggente, quelle parole pregne e intense su quel ragazzino bello, con gli occhi pieni di sogni: quel ragazzino che era lì coi suoi compagni, in VB, e che continuerà ad esserci.