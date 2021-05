Nel Sannio funzionano gli open day, boom anche a Puglianello FOTO - Dosi johnson & johnson domani a Pietrelcina e dalla prossima settimana in altri due comuni

Centocinquanta vaccinazioni in una sola ora. Un record nel Sannio segnato durante la mattinata a Puglianello, centro della Valle Telesina dove per tutta la giornata si procederà con l'open day con dosi johnson & johnson.

Il dato è emerso durante un primo briefing tra il sindaco Franceso Maria Rubano, il più giovane primo cittadino sannita, e il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe che ha raggiunto Villa Marchitto dove sin dalle 9 sono stati tanti i cittadini che hanno atteso il loro turno per la vaccinazione con la 'monodose'. Operazioni velocissime grazie anche all'equipe sanitaria ed amministrativa dell'Asl e ai volontari della Croce Rossa che, ognuno per le proprie competenze, hanno accolto i pazienti e somministrato le dosi.

“Solo poche ore fa avevo offerto al direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe la disponibilità del Comune di Puglianello ad organizzare una giornata di vaccinazioni nella splendida cornice Villa Marchitto. Detto fatto. Questa mattina siamo qui grazie alla disponibilità dell'aSl che ha fornito ben 500 dosi. Il primo comune che sfrutta questa grande opportunità”. Così il sindaco Francesco Maria Rubano, come accade ormai da oltre un anno, è sceso in prima linea al fianco dei suoi concittadini per verificare che tutto procedesse per il meglio. “Sono davvero soddisfatto ha spiegato la fascia tricolore – dell'ottima risposta dei miei concittadini. Le operazioni stanno procedendo in maniera veloce e in massima sicurezza grazie alla professionalità degli operatori Asl, dei volontari della Croce Rossa”. All'ingresso di villa Marchitto, invece ci sono i volontari “Guardie ambientali d'Italia” che forniscono indicazioni sull'accesso alla struttura e agli automobilisti.

Comune di Puglianello che durante i 15 mesi di emergenza sanitaria si è spesso contraddistinto per una serie di iniziative di prevenzione in particolare con continui screening organizzati dal comune e sostegni alla popolazione specialmente durante il primo lockdown quando il sindaco Rubano non esitò a chiudere le strade di accesso del paese a causa dei tanti contagi che si registravano nei centri confinanti. Strategia a quanto pare vincente visto che la prima fase dell'emergenza sanitaria si era conclusa con il territorio covid free. “Abbiamo messo in campo iniziative rigorose ma apprezzate dai cittadini e sempre con la massima intesa con le istituzioni sanitarie che con le forze dell'ordine”, ha concluso il sindaco Rubano.

Presente a Puglianello il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe: “Iniziative importanti per consentire la rapida vaccinazione di quante più persone possibili. Domani saremo a Pietrelcina, sempre per l'open day johnson & johnson. La prossima settimana – ha poi annunciato il dottore Volpe – si replica in altri due comuni del Sannio”.

Sul fronte dei numeri il direttore generale dell'Asl sannita ha smentito le voci sui ritardi dell'avvio della campagna dei richiami per il personale scolastico ed ha poi aggiunto: “Si procede spediti. Abbiamo raggiunto ampiamente la quota del 40 per cento della popolazione vaccinata almeno con una dose e in questo fine settimana ci sarà un'accelerazione ulteriore”. Il dg Volpe commenta poi positivamente i dati che arrivano dall'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento: “L'ospedale per fortuna si sta svuotando ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia”. Intanto nelle prossime ore nel Sannio sono previsti gli arrivi di forniture Moderna e Pfizer. “Stiamo cercando di anticipare le dosi di richiamo Astrazeneca in questi giorni per poi dedicarci alla somministrazione Pfizer. Un lavoro immane – ha concluso il dottore Volpe - che tutti i dipendenti Asl stanno portando avanti con un lavoro massacrante ma fondamentale per combattere la pandemia. Ed io per questo davvero ringrazio tutti per gli sforzi che in più parti e a più livelli si stanno compiendo”.