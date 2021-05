Pista ciclabile di Benevento, al via lavori per il ripristino Il tracciato "Paesaggi Sanniti" lungo circa 7 chilometri al centro di un'operazione di restyling

Sono cominciati questa mattina i lavori per il ripristino della percorribilità e per la messa in sicurezza della Pista Ciclopedonale “Paesaggi Sanniti” da contrada Pantano di Benevento alla dismessa Stazione Ferroviaria di Vitulano. Lo ha comunicato il presidente della Provincia Antonio Di Maria. L’intervento consisterà principalmente nella risagomatura della pista nei tratti sconnessi, nel consolidamento statico di un ponticello, nella rimozione del cordolo centrale in tufo, nello sfalcio delle erbe, nella pulizia dei cordoli, nell’apposizione della segnaletica stradale e nella sistemazione delle staccionate in legno lungo la pista. Interventi sollecitati qualche settimana fa dai tanti cittadini che quotidinamente utilizzano il tracciato, lungo oltre sei chilometri, che da tempo necessitava di opere e sistemazioni. "L’intervento - spiegano dalla Provincia -, del costo di circa 65mila euro, è destinato a rendere la pista, lunga circa 7 chilometri, nuovamente uno dei punti di maggiore attrazione per quanti in Città e provincia amano lo sport all’aria aperta in uno degli angoli più suggestivi del territorio provinciale".