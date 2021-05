Covid. Al San Pio altre due dimissioni e nessun decesso Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, martedì 18 maggio

Nessun nuovo decesso e altre due dimissioni nei reparti covid del San Pio di Benevento. Diminuisce seppur di una sola unità il dato dei pazienti in degenza al Padiglione Santa Teresa (nella foto) l'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus. Passa da 34 a 33 il dato complessivo dei posti letto occupati nei reparti covid, facendo registrare un altro ricovero.

Come detto, infatti, sono due i pazienti che nelle ultime ventiquattro ore sono stati dichiarati guariti e sono potuti tornare a casa. Si tratta di un sannita ed un cittadino ricoverato a Benevento ma residente in altre province che si aggiungono ai quattro dimessi nella giornata di ieri.

Mentre resta invariato il dato dei ricoveri in terapia intensiva che ad oggi sono sei, 9 in sub-intensiva, 8 nel reparto di malattie infettive e 10 a medicina interna. Si svuotano invece i reparti di medicina d'urgenza sub-intensiva e l'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso, dove al momento non si registrano ricoveri.