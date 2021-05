Autorizzazioni suolo pubblico prorogate al 31 dicembre A comunicarlo gli assessori Martignetti e Mignone

"E' prorogata al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni per l'utilizzazione gratuita del suolo pubblico rilasciate alle attività commerciali lo scorso anno". A ricordarlo l’assessore alle Attività Produttive, Alfredo Martignetti, e l’assessore al Suap, Maria Carmela Mignone precisando inoltre che "le domande di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici già concesse e le domande per l’installazione temporanea e gratuita di strutture amovibili devono essere inviate per via telematica all’indirizzo del Suap con allegata la sola planimetria recante il timbro e la firma di un tecnico abilitato e riportante le misure degli ingombri di tavoli, sedie e ombrelloni".

Gli assessori Martignetti e Mignone ricordano infine che per "l’individuazione delle superfici concedibili gratuitamente (comprese le aiuole), sempre che siano ubicate a una distanza non superiore a 15 metri dall’esercizio del richiedente, e per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio, il Comune si servirà di propri tecnici e della Polizia Municipale per effettuare controlli e verifiche sul rispetto delle norme inderogabili ed eventualmente

prescrivere apposite limitazioni e prescrizioni tecniche".