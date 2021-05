Asiaeducational, aderiscono tutti gli istituti comprensivi La piattaforma per approfondire temi della sostenibilità con percorsi didattici multimediali

Fino al 31 maggio è possibile iscriversi a Asia Educational, la piattaforma digitale, dedicata alle scuole primarie della città di Benevento, a disposizione di studenti, genitori e docenti per approfondire i temi della sostenibilità attraverso percorsi didattici multimediali, contest, webinar. Allo stato attuale hanno aderito tutte e cinque gli istituti comprensivi cittadini: l’istituto comprensivo “Bosco Lucarelli”, l'istituto comprensivo "Federico Torre", l'istituto comprensivo "Sant'Angelo a Sasso", il Convitto nazionale "Giannone", l'istituto comprensivo "Giovanni Pascoli, l'istituto comprensivo "G. Moscati".

Gli studenti delle scuole attraverso il portale di Asia dedicato all'educazione alla sostenibilità potranno partecipare al contest 'Ecopagella 2.0' sul tema della raccolta differenziata. Gli alunni avranno la possibilità di iscriversi al contest fino al 31 maggio. Successivamente, tra le classi partecipanti al contest, ne saranno estratte quattro che si aggiudicheranno ciascuna un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico.

"Siamo convinti che un metodo coinvolgente e partecipativo possa trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dei temi della sostenibilità, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030 - ha dichiarato l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro - I bambini, che già sono sensibili ai temi ambientali, potranno approfondire il mondo della raccolta differenziata e trasferire le nozioni apprese alle proprie famiglie contribuendo a sostenere l'azione di sensibilizzazione che l'Azienda porta avanti da tempo. Grazie ai dirigenti scolastici e ai docenti per il contributo e la disponibilità che hanno offerto al progetto".