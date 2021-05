Barone nella Federazione Consorzi Enti Industrializzazione La nomina per il presidente dell'Asi di Benevento

Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento, è stato nominato nella Cabina di Regia della Ficei, la Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione che rappresenta i maggiori agglomerati industriali italiani. Su proposta del presidente Andrea Ferroni la Giunta Esecutiva ha costituito una cabina di regia per “rendere più snello e collegiale il lavoro e le attività della Ficei”. Sono stati chiamati a far parte dell’organismo oltre al presidente Ferroni e Barone, i due vicepresidenti Daniele Gerolin e Massimiliano Daga e il coordinatore della Consulta dei Direttori Aldo Carta. “Ringrazio il presidente Ferroni e gli amici della Giunta Esecutiva per la scelta, l’obiettivo è quello di rafforzare la Ficei e i Consorzi in vista di importanti appuntamenti”, afferma Barone che conclude: “Il Recovery plan e il Fondo Sviluppo e Coesione rappresentano una grande opportunità, con il decollo delle Zone Economiche Speciali, per i territori e per i Consorzi Industriali. Faremo la nostra parte per attrarre nuovi investitori nel Mezzogiorno al fine di creare sviluppo e occupazione”.