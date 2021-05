"La qualità delle acque dei fiumi di Benevento", il convegno Il Rotary Club di Benevento partecipa all’iniziativa insieme ad altre associazioni del territorio

“La qualità delle acque dei fiumi di Benevento” è il nuovo appuntamento previsto per domani, 20 maggio alle ore 10.00 nell’ambito del progetto “Adotta un Fiume”, promosso dal Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto da Ambrogio Romano, insieme ad altre associazioni ambientalistiche e civiche tra cui il WWF Sannio, Lipu Sezione di Benevento, Plastic Free, IoxBenevento, CAI, Verehia, RCC Benevento e RoTaract.

L’iniziativa rientra nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) organizzati dal Liceo Scientifico Galilei di Benevento ed è finalizzato allo studio dei parametri chimici e al monitoraggio della qualità delle acque superficiali dei fiumi. Nel corso dell’incontro, che si svolgerà in presenza a scuola per gli studenti e su zoom per gli altri partecipanti, saranno riportati i risultati rilevati nei punti di Contrada Morra e località Pantano, unitamente al punto di campionamento del fiume Calore in località Ponte Valentino.

Ad aprire i lavori della mattina di approfondimento saranno i saluti della dirigente scolastica del 'Galilei - Vetrone', Angela Maria Pelosi: seguiranno gli interventi di Daniele Miranda, Ian Chem srl; M. Concetta Nicoletti, Floriana Perugini, Elvira Donazzoli, docenti delegate al progetto. Per le associazioni sono previsti gli interventi del professore Antonio Vulcano, del CAI – Sezione di Benevento; Chiara Vesce, sezione LIPU Benevento; Ivan Maraviglia, WWF Sannio; Paolo Palummo, Rotary Club Benevento; Maria Cristina Donnarumma, RCC Benevento, people in action.

La presentazione del progetto sarà a cura di Francesco Calicchio, 4° Liceo Scientifico; seguiranno gli interventi su Metodologia e apparecchiature, Lorenzo Abbondante e Alfonsina Carpentieri, 3Q Liceo quadriennale; per la presentazione e commento dei dati relativi alla qualità acque del fiume Sabato, Bianca Botticella, 4° Liceo Scientifico; per la presentazione e commento dati relativi alla qualità acque fiume Calore, Andrea Zotti, 4° Liceo scientifico. Le conclusioni saranno affidate a Giulia Rupe e Adriano Paolucci, 5D Liceo Scienze Applicate.

Ricordiamo che l’iniziativa fa parte del più ampio progetto di educazione ambientale, di tutela, valorizzazione e fruizione del tratto urbano del fiume Sabato attraverso il monitoraggio delle condizioni attuali, con azioni di pulizia, inserimento controllato di germani reali e alzavole e reinserimento di trote fario. Il progetto coinvolge gli Istituti scolastici – IS Galilei-Vetrone, IC Convitto Nazionale, IC Federico Torre, ed è supportato da tutte le associazioni già menzionate e da Enti pubblici (Regione Campania STP Benevento e Comune di Benevento, ATC Benevento) e privati (Clinica Veterinaria Sannio, Mondo Animali, Agenzia Assicurativa De Varti Pastorale, Polaris S.r.l., Ian Chem S.r.l.).

Il prossimo appuntamento è previsto per il 27 maggio 2021 alle ore 10:30 sempre lungo il fiume Sabato per la giornata dedicata al ripopolamento faunistico con il rilascio dei germani reali, delle alzavole e delle trote fario.