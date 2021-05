Covid. Dati stabili nei reparti covid del San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Resta invariato il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento, dove fortunatamente anche oggi non si registrano decessi. Nel consueto bollettino del nosocomio sannita vengono segnale anche due nuove dimissioni. Si tratta di un paziente sannita ed uno residente in altre province.

Ma nonostante le nuove dimissioni, come detto, il numero dei pazienti in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus resta inviato: 33 i posti letto occupati. E dunque, altri due i pazienti che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere.

Stabile anche il dato dei ricoveri in terapia intensiva che restano sei, mentre sono nove i pazienti ricoverati in pneumologia sub-intensiva, sette a malattie infettive, nove a medicina interna e due nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso. Nessun ricovero, invece, nel reparto di medicina d'urgenza sub-intensiva dell'area covid.