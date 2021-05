Villa comunale, ecco le nuove disposizioni Nuova ordinanza del sindaco Mastella

Nuove disposizioni per l'accesso alla Villa comunale di Benevento. Cambiano gli orari ed i giorni di apertura del polmone verde della città, così come disposto dal sindaco Mastella con apposita ordinanza. In particolare gli orari di chiusura della Villa Comunale, sono i seguenti:

“Fino al 14 giugno nei giorni feriali chiusura alle ore 20, nei giorni prefestivi e festivi chiusura alle ore 22; dal 15 giugno al 15 settembre chiusura alle ore 24, salvo diversamente disposto; i frequentatori dovranno rispettare tutte le norme anticovid-19 ed in particolare, la distanza interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine (DPI); a decorrere dal 21 maggio 2021 e per tutti i successivi venerdì, sabati e domeniche, nonché nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto degli orari previsti dall’articolo 1 del 'decreto legge 18 maggio 2021, numero 65 avente oggetto: Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da covid-19”.

Nell'ordinanza viene inoltre stabilito il “divieto di stazionamento per evitare gli assembramenti su tutto il territorio cittadino ed in particolare nelle seguenti aree: Piazza Risorgimento e spazi adiacenti costituiti dall’area antistante l’edificio dell’ex Banca D’Italia e dall’area antistante gli istituti scolastici Alberti e Galilei e Via XIV Maggio; Via De Caro (area prospiciente il Tribunale); Via S. Rosa, Via N. Sala e Via F. Flora; Giardini Piccinato; piazza San Modesto”. Pertanto viene precisato che “la Polizia Municipale è autorizzata alla chiusura delle predette aree nel caso in cui non sia possibile rispettare le previste norme sanitarie per il notevole afflusso di persone”.

Viene altresì ordinato “ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati siti sul territorio cittadino, nel periodo dal 19maggio al 31 luglio 2021; di vendere e somministrare bevande di qualsiasi tipo in appositi bicchieri monouso, con esclusione quindi della vendita in bottiglie di vetro o in lattine metalliche; di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’attività svolta mediante appositi contenitori, così come previsto dalle ordinanze sindacali disciplinanti il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale; è fatto divieto a chiunque, nelle aree cittadine, di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine metalliche”.

Ed ancora, si raccomanda “in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico la rigorosa osservanza, del vigente divieto di assembramento, del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di uso delle mascherine; facendo appello al senso di responsabilità della cittadinanza segnatamente delle fasce giovanili”.