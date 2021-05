Sicurezza sui luoghi di lavori, sindacati in piazza Anche a Benevento manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil

Sicurezza sui luoghi di lavoro, sindacati in piazza anche a Benevento. Questa mattina la manifestazione unitaria di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl con un presidio nello spazio antistante il Palazzo del Governo al corso Garibaldi in linea con la mobilitazione nazionale. Un presidio dei segretari e dei rappresentanti delle diverse sigle sindacali per sensibilizzare sull'importanza di questa tematica. Come ribadito dagli stessi segretari nel corso dell'evento.

“La sicurezza sul lavoro resta per noi un tema importantissimo – ha commentato Domenico Raffa, segretario generale della Fp Cgil - ed oggi si apre la mobilitazione nazionale voluta dalle tre sigle sindacali. L'iniziativa nasce appunto dall'esigenza di riportare al centro del dibattito sia delle istituzioni ma anche dei cittadini e degli stessi lavoratori, il tema della responsabilità per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Un tema sentito anche nella provincia che secondo i dati di un recente report risulta tra quelle con maggior incidenza di infortuni rispetto al rapporto dei lavoratori presenti sul territorio”. Bene pertanto secondo l'esponente del sindacato il “Protocollo siglato proprio nelle scorse settimane a Benevento e che vede in campo Procura, Asl, Comando dei Carabinieri ed Inail”.

L'obiettivo dell'iniziativa, dunque, tenere sempre alta l'attenzione su questi temi. “E' un problema che riguarda tutti – ha ribadito Antonio Pagliuca, segretario della Uil Fpl - e come sindacati siamo pronti a nuove manifestazioni per continuare a sensibilizzare sull'importanza di queste tematiche a tutela di tutti i lavoratori”.

Di qui l'impegno di Cgil, Cisl e Uil affinché l'attenzione su questi temi resti sempre alta. “Abbiamo fatto tanti incontri su questo argomento e siglato importanti protocolli - ha ricordato ancora Antonio Santacroce, segretario Cisl Fp Irpinia-Sannio – ed il decreto legislativo 81 del 2008 è chiaro, purtroppo però si verificano ancora incidenti. E noi come organizzazioni sindacali – ha aggiunto l'esponente del sindacato - continueremo a monitorare e mantenere alto il livello di guardia”.