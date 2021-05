Covid Sannio: guariti più del doppio dei nuovi casi I dati Asl

26 nuovi positivi nel Sannio su 630 tamponi: praticamente un rapporto sotto il 5 per cento. Di questi, come certifica l'Asl, 11 sono sintomatici e 15 quelli totalmente asintomatici. 64 invece i nuovi guariti in una giornata: un numero dunque di gran lunga superiore ai nuovi contagi.