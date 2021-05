Vertenza lavoratori ex Consorzi, la Flaica ringrazia Prefetto Amendola: "Ora attendiamo risposta da Ato rifiuti"

La Flaica Cub Benevento ringrazia il prefetto sannita, Carlo Torlontano per l'interessamento è per il sostegno dato alla richiesta della vertenza sul futuro occupazionale degli ex dipendenti dei Consorzi BN1, BN2 e BN3 legata all'approvazione del Piano d'Ambito provinciale.

“L'appello lanciato dal Prefetto con la sua lettera all'Ato Rifiuti di Benevento – spiega in una nota Marcelo Amendola - dopo l'incontro di questa settimana con la nostra sigla sindacale è un grido assordante del silenzio generale calato sulla questione. Non può essere ancora trascurata una situazione delicata come questa, sono anni che tantissime famiglie di ex lavoratori dei Consorzi sono in attesa di una soluzione al loro futuro occupazionale che potrebbe essere risolto con l'applicazione delle disposizioni di legge attualmente in vigore. Nei prossimi giorni – annuncia il sindacalista - se l'appello sollecito lanciato dal Prefetto di Benevento non verrà ascoltato dal presidente dell'Ato Rifiuti di Benevento, i lavoratori decideranno nuove iniziative di protesta a sostegno della loro vertenza”.