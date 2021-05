Festa di Santa Rita anche in ricordo delle vittime covid Domani presso la Parrocchia di Santa Maria della Pace e Santa Rita a Pacevecchia di Benevento

Come da pluriennale tradizione, anche quest’anno a Benevento, la comunità dei fedeli di tutta la provincia si stringe intorno alla Parrocchia di Santa Maria della Pace e Santa Rita per la celebrazione della festività in onore della Santa di Cascia. La festa è stata preceduta dalla celebrazione dei 15 giovedì di Santa Rita, durante i quali si sono avvicendati, nella celebrazione della Santa Messa vespertina, i parroci di quasi tutte le Parrocchie della Diocesi, i quali hanno illustrato ai fedeli le virtù di questa straordinaria figura di donna, sposa paziente, tenera madre, monaca santa, donna di pace e di perdono. La tradizione è stata quest’anno arricchita dall’iniziativa dell'alveare della condivisione.

La festa vuole dare un segno di graduale ritorno alla normalità, anche se per le vigenti norme del contenimento del covid, sono sospese anche quest’anno alcune iniziative proprie della festa, come il corteo con la benedizione delle macchine e la processione della vigilia.

Per rispetto alle vittime del covid e come segno di vicinanza a chi sta ancora lottando contro il virus, la parrocchia non ha voluto segni esterni come luminarie o fuochi pirotecnici, invitando tutti a farsi carico attraverso la preghiera e la solidarietà concreta, delle gioie e dei dolori degli altri.

La vigilia del 21 maggio sarà caratterizzata dalla solenne celebrazione del Transito di Santa Rita alle 20 con la successiva benedizione delle rose.

Difatti, quest'anno, ritorna il segno della rosa, che verrà donata ai fedeli in visita al santuario di Santa Rita nel Rione Pacevecchia. I volontari hanno confezionato, in questi giorni, circa novemila rose, che portate a casa diventeranno segno di benedizione e invito ad accettare le prove della vita, sia pur con le loro spine, che tuttavia, non offuscano la bellezza di un'intera esistenza.

Il giorno della festa le Sante Messe della mattina saranno celebrate alle ore 7; 8; 9; 10.

Alle 11 è previsto la Solenne Concelebrazione presieduta dall'Arcivescovo Felice Accrocca. Prima della Supplica a Santa Rita, il sindaco Clemente Mastella a nome della città offrirà un bouquet di fiori alla Santa di Cascia.

Nel pomeriggio le Sante Messe saranno celebrate alle 16; 17; 18; 19; 20 e 21.

Domenica 23 alle ore 11 Santa Messa in diretta dalla chiesa di Santa Maria della Pace su Telesperanza (canale 98-603 ddt; pag. facebook Tstv Benevento; canale YouTube Tstv Benevento). I festeggiamenti si chiuderanno con la Santa Messa della domenica sera 23 maggio alle ore 18 dedicata a tutti coloro che portano il nome di Santa Rita.