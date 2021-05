Attestati di benemerenza del Parco del Taburno e Camposauro Premiati per il loro impegno nella tutela e valorizzazione dell’area protetta, ecco i nomi

Si è svolta ieri pomeriggio presso la sala consiliare della Provincia di Benevento, la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza dell’Ente Parco a personalità che si sono distinte per il loro impegno nella tutela e valorizzazione dell’area protetta del Taburno Camposauro. Gli attestati di benemerenza sono stati consegnati dal presidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposaurom, Costantino Caturano, dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano e dal presidente della Provincia Antonio Di Maria.

“La consegna degli attestati di benemerenza civica è per l’Ente Parco un momento importante, perché consente di ringraziare pubblicamente quelle persone che nel corso dell’anno si sono distinte per azioni e impegno nella tutela e valorizzazione dell’area protetta.

Il loro lavoro silenzioso e lontano da facili clamori, deve essere preso d’esempio, e per questo motivo ogni anno premiamo dieci persone appartenenti a varie categorie lavorative e associative che hanno collaborato con noi, permettendomi di raggiungere un altro obiettivo tra quelli che mi sono prefissato da quando sono Presidente. A loro va il mio grazie, auspicando di continuare a collaborare per migliorare sempre di più la fruibilità del parco del Taburno Camposauro”. Ha così dichiarato il Presidente dell’Ente Parco, Costantino Caturano.

Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha ringraziato il Presidente Caturano per il percorso intrapreso: “L’ Ente Parco sta mettendo in atto buone pratiche che vanno esportate.

La Provincia è accanto al Parco per la candidatura Unesco Global Geoparks, ritengo che solo insieme si possa vincere la sfida del rilancio del territorio, da soli non si va lontano. E’ necessario superare le diversità che sono un valore aggiunto non un ostacolo”.

Il Prefetto Carlo Torlontano ha parlato nel suo intervento dell’importante ruolo educativo che le istituzioni hanno nella diffusione dei valori legati alla tutela ambientale: “Solo con sinergia si potrà andare avanti mettendo in atto tutte le azioni volte alla conservazione del patrimonio naturalistico. Ringrazio il Presidente Caturano per questa iniziativa e sarò felice di poter partecipare anche alle prossime”.

Di seguito l’elenco dei premiati:

1) Giuseppe Travia già Dirigente del Genio Civile di Benevento

2) Mario Cecere Presidente dell’associazione Taburno Trekking

3) Annalisa Clemente Vice Sindaco in rappresentanza del Comune di Montesarchio

4) Pasqualina Luciano già Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro”

5) Ciro Lungo Comandante Regionale dei Carabinieri Forestale Campania

6) Vittorio Maturo Presidente dell’associazione Taburno Bike Brothers

7) Alessandro Gisoldi Sindaco del Comune di Cautano

8) Aniello Andreotti Funzionario regionale del Servizio Territoriale Provinciale di Benevento

9) Eugenio Parente Presidente dell’associazione Taburno Escursioni

10) Alessio Valente Professore dell’Università degli Studi del Sannio.