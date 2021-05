Vaccini: due nuovi open day nel Sannio. Ecco dove Volpe: «La formula Asl - territorio sta dando risultati eccellenti»

Vaccinare, vaccinare, vaccinare! Questo il diktat dell’Asl Benevento che grazie alla disponibilità e all’accoglienza dei sindaci della provincia, ha organizzato per martedì e mercoledì prossimi, altri due appuntamenti per la somministrazione dei vaccini anti covid.

Martedì, 25 maggio, dalle ore 9,00, sarà la volta del Comune di Vitulano dove il sindaco, Raffaele Scarinzi, ha messo a disposizione dell’Asl e della comunità, gli ampi spazi della Pinacoteca comunale, per vaccinare, non solo i propri concittadini, ma anche le persone della provincia, registrate in piattaforma che rientrano nel target d’età.

Mercoledì, 26 maggio, l’equipe dell’Asl sarà a Limatola, presso la suggestiva cornice del Castello, scelta dal primo cittadino, Domenico Parisi, per la somministrazione dei vaccini anti covid.

In queste due giornate potranno vaccinarsi dalle ore 9,00, le persone di età compresa tra 50 e 70 anni, e dalle 11.30 le persone di età compresa tra 40 e 50 anni.

“La formula Asl-Territorio - spiega il DG dell’Asl, Gennaro Volpe - sta dando risultati eccellenti. Per questo continueremo, grazie alla disponibilità dei sindaci della provincia, a programmare altri eventi, in altri paesi. I rapporti e le intese interistituzionali sono il fulcro di una sanità efficiente e di prossimità e noi - conclude Volpe - ci crediamo e continuiamo a lavorare per far si che il Sannio possa, al più presto, essere libero dal covid.”