Vaccini ad agenti e detenuti: adesione altissima Il 98 per cento del personale e l'80 per cento dei detenuti hanno ricevuto almeno una dose

Il 98 per cento del personale che lavora all'interno degli istituti di pensa sanniti vaccinato al pari dell'80 per cento dei detenuti. Numeri importanti quelli che emergono anche oggi dal prospetto dell'aSl sul fronte dell'immunizzazione. Due le parole d'ordine che regnano ormai da settimane in provincia di Benevento: prevenzione e vaccinazioni a quante più persone possibili come ha più volte rimarcato il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe. “Serve uno sforzo congiunto tra enti ed istituzioni. Uno sforzo che è arrivato puntuale ormai mesi fa e che continua ad essere in campo”. Una sinergia vincente che, almeno in provincia di Benevento sta facendo moltiplicare le iniziative, gli open day ed ha consentito la creazione di numerosi maxi hub vaccinali che giorno dopo giorno iniettano migliaia di dosi di vaccino contro il coronavirus. Superata infatti la quota del 40 per cento di almeno una dose per i residenti nel Sannio, ora si punta in alto e si spera che nelle prossime ore i vaccini continuino ad arrivare in maniera regolare.

Tornando ai numeri delle vaccinazioni somministrate agli agenti della polizia penitenziaria, agli impiegati e dirigenti del ministero in servizio presso la casa circondariale di Benevento ed il carcere minorile di Airola, il dottore Volpe è ampiamente soddisfatto per i numeri raggiunti e per il particolare che nessuno abbia rifiutato il vaccino. Ora si punta alla completa immunizzazione di detenuti e agenti.