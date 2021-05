Covid, tornano i decessi. Muore un 61enne Ma l'ospedale San Pio si svuota, sono 27 i degenti

Tornano i decessi nell'area covid dell'ospedale San Pio. Purtroppo nelle ultime ore non ce l'ha fatta un uomo di sessantuno anni di Benevento.

L'ennesima vittima nel padiglione Santa Teresa della Croce dove, dall'inizio della pandemia si sono registrati 319 morti.

Ma per fortuna il quotidiano report dell'azienda ospedaliera registra anche tre nuove dimissioni e nessun nuovo ricovero. I degenti al San Pio, ora, sono 27.

Di questi 5 sono ricoverati in terapia intensiva, 7 in sub intensiva pneumologia, 7 nel reparto di malattie infettive, 8 in medicina interna.