Confsal: "Raffica di multe a Via Paga: si verifichi" "Andrebbe controllato chi è residente e chi no, multando i trasgressori"

Troppe multe nei giorni scorsi in Via Paga, lo denuncia la Confsal: «La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta ed osserva, che stamattina in Via Francesco Paga del Rione Ferrovia,, sono stati elevati diversi verbali dei Vigili Urbani, lungo il percorso di sosta riservata ai residenti .

Sarebbe giusto che sia disciplinato il rispetto per la sosta, ma anche giusto a tutela degli stessi residenti, che i Vigili Urbani , siano forniti di apparecchiature palmari per rilevare sul posto, se le predette autovetture in sosta, abbiano la regolare "Autorizzazione per parcheggiare le proprie autovetture nella linea di sosta riservata ai residenti per non creare ulteriori disagi e danni agli stessi cittadini.

La CONFSAL Funzioni Locali " Facciamo appello al sindaco affinché il personale della Polizia Municpale verifichi tutte le piazzole di sosta riservate ai residenti in tuttte le zone della città, e anche nelle contrade per verificare la sosta priva di autorizzazione"