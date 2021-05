Città del vino, Galdiero nel tavolo di regia in Regione Dopo la pandemia si punta alla ripresa del settore

Il sannita Domenico Francesco Galdiero sarà componente del tavolo di regia Regionale tra Regione Campania e Associazione Nazionale città del vino. Lo scorso 20 maggio presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura si è svolto, infatti, il tavolo di lavoro che ha avuto come oggetto la promozione e la valorizzazione dei territori e della cultura del vino.

Tra i presenti Domenico Francesco Galdiero, in quanto nominato dalla Regione Campania membro al Tavolo di regia Regionale art 4. Protocollo di Intesa tra Regione Campania ed Associazione Nazionale Città del Vino.

"La riunione è stata proficua - ha affermato L'Assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo che poi ha continuato - il periodo di pandemia ha purtroppo rallentato l'iniziativa di promozione rivolta ad un prodotto di punta della nostra Regione per cui ora cercheremo di recuperare il tempo perduto. In Italia sono 500 i soci di Città del Vino con 470 Comuni che rappresentano gran parte del territorio vitato DOC e IGP. Inoltre la presenza di Recevin (Rete europea delle città del vino) assicurerà il contatto con i Territori Europei per l'enoturismo e l'enogastronomia. Tra i tanti obiettivi appare fondamentale creare un movimento turistico collegando la viticoltura alle caratteristiche paesaggistiche della nostra area attraverso un piano territoriale di promozione del vino”.