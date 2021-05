Covid, ancora un decesso: muore un uomo di 67 anni Al San Pio un'altra vittima. Sono 320 dall'inizio della pandemia

Il covid fa un'altra vittima nel Sannio. Nei reparti dell'ospedale San Pio, dedicati all'emergenza, ha perso la vita un uomo di Benevento di 67 anni. L'ennesima vittima in 24 ore che fa salire il bilancio dei decessi a 320 dall'inizio della pandemia (su 1075 casi accertati).

E non si registrano dimissioni dal padiglione Santa Teresa della Croce ma non ci sono neanche nuovi ricoveri.

I degenti sono dunque 26: di cui 21 sanniti. Tre persone necessitato delle cure del reparto di terapia intensiva, 7 sono in pneumologia/sub intensiva, 8 in malattie infettive e 8 in medicina interna.