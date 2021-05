"Ancora tante mascherine abbandonate lungo le strade" Mauro Cespa, referente Plastic free, traccia il bilancio delle iniziative nel Sannio

“Ancora molte le mascherine abbandonate lungo le strade”. Mauro Cespa, referente dell'associazione 'Plastic free' per Benevento e provincia traccia un primo bilancio degli eventi realizzati nel Sannio a tutela dell'ambiente ed annuncia a breve anche il coinvolgimento delle scuole nelle attività promosse dall'associazione.

Iniziative che era stato necessario rinviare a causa dell'emergenza covid, l'ultima proprio lo scorso fine settimana hanno coinvolto il quartiere Pacevecchia. Evento quest'ultimo realizzato in collaborazione con la Gesesa. Ma, come detto, le attività dell'associazione presto interesseranno gli istituti scolastici cittadini: “Siamo riusciti con una buona partecipazione a fare già diversi eventi nelle zone più problematiche della città – spiega il referente dell'associazione, Mauro Cespa – ma anche in altre zone per mostrare la cultura e la bellezza di Benevento. Adesso inizieremo a fare nuove iniziative nelle scuole per spiegare ai ragazzi e ai bambini con delle slide che cosa è 'Plastic free', che cosa vogliamo fare ed anche che cosa vogliamo dare alla città. Ma la nostra iniziativa prevede anche l'installazione di colonnine d'acqua con la distribuzione di borracce che potranno sostituire la classica bottiglia di plastica”.

Progetti che puntano a sensibilizzare tutti i cittadini al rispetto dell'ambiente partendo dai più piccoli e che ogni volta vedono la carica dei volontari di 'Plastic free' impegnati nel ripulire le strade dei diversi quartieri differenziando il materiale raccolto: “In questo periodo di pandemia - rileva il referente dell'associazione di volontariato - purtroppo troviamo tantissime mascherine. Noi le raccogliamo, le separiamo dagli altri materiali raccolti, come plastica e vetro, poi facciamo la differenziata di questi materiali”.

E dopo l'iniziativa a Pacevecchia, presto i volontari di 'Plastic free' intendono realizzare un nuovo evento anche presso la Diga di Campolattaro: “Un evento questo molto importante poiché sarà di carattere provinciale e si svolgerà nei pressi della Diga di Campolattaro - conclude Mauro Cespa - e come sempre speriamo anche nella partecipazione dei più piccoli perché la cultura e l'attenzione per queste tematiche parte da loro”.