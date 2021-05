Covid, ancora due morti al San Pio Hanno perso la vita una donna di 53 anni di Sant'Agata dei Goti e un uomo di 95 di Caserta

Torna l'incubo morti al San Pio. Fine settimana tragico nei reparti del padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato all'emergenza dove nelle ultime ore hanno perso la vita ancora due persone.

Si tratta di una donna, di soli 53 anni, di Sant'Agata dei Goti e di uomo di Caserta di 95 anni.

Bilancio tragico quelli di oggi che porta a 322 il numero dei decessi presso la struttura ospedaliera.

Il San Pio, però, si va svuotando ma si registra un nuovo ricovero.

Sono ora 25 i degenti di cui

2 persone nel reparto di terapia intensiva, 7 in pneumologia e sub intensiva, 9 in malattie infettive e 7 in medicina interna.