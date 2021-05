Puliamo il mondo libera dai rifiuti la Circumlacuale Iniziativa di Legambiente, Comune e Provincia nella zona tra l'invaso di Campolattaro e Mocone

Con "Puliamo il mondo” tornano in azione Legambiente e il Comune di Morcone, con il patrocinio della Provincia di Benevento. Lungo la provinciale 161 “Circumlacuale”, nell’area dell’invaso di Campolattaro sul fiume Tammaro decine di volontari hanno rimosso una considerevole quantità di rifiuti abbandonati da ignoti sul ciglio stradale riempiendo uno scarrabile del solito materiale che sconsideratamente i soliti ignoti provvedono a lasciare nelle zone poco frequentate: televisori, materiali in plastica.

Luigino Ciarlo, Sindaco di Morcone, commentando la giornata, ha dichiarato: «Ci sembrava necessario un intervento forte per sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto del paesaggio e dell'ambiente. Per questo voglio

esprimere il mio più vivo apprezzamento per quanti, soprattutto ragazzi e ragazze, hanno provveduto a ripulire la Circumlacuale attorno all’invaso di Campolattaro e Morcone. Continuo a non capire perché qualcuno si prenda la briga di andare a scaricare il proprio televisore e quant’altro in un’area lontana da casa quando abbiamo un buon servizio di raccolta rifiuti porta a porta. La nostra vera ricchezza sono proprio il paesaggio e l’ambiente: questo lo dimostrano i passaggi di automobilisti forestieri che, con la riapertura post-lockdown, si

registrano sulla Circumlacuale. Noi intendiamo sempre di più lavorare per valorizzare questa nostra risorsa».

Il Presidente Di Maria ha aggiunto: «La Provincia è solidale e vicina con le persone di buona volontà che, con gesti concreti, scendono in campo per tutelare il territorio. Del resto, l’area della Circumlacuale e circostante hanno uno straordinario pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico che deve essere tutelato e valorizzato perché costituiscono altrettante opportunità e potenzialità di sviluppo e di crescita socio-economica anche sotto il profilo dell’opzione turistica. La Provincia di Benevento ha appoggiato con entusiasmo questa meritoria iniziativa del Comune di Morcone e di Legambiente perché si inserisce egregiamente nella strategia ad ampio

raggio che stiamo perseguendo affinché la risorsa costituita dagli oltre 17 Kmq. del lago artificiale creato dallo sbarramento sul fiume Tammaro, sia la leva per la rinascita di tutta l’area interna Sannio».