"Io... resto a Benevento", incontro su occupazione giovanile Il 29 maggio alle ore 10 presso l’oratorio “Giardini Angela Merici”, in via Bosco Lucarelli

Negli ultimi dieci anni circa 1 milione 140mila di persone hanno lasciato il sud italia. La regione da cui partono più emigranti nel centro-sud è la Campania (29%, ISTAT 2021). È da questi drammatici dati che parte l’iniziativa, finalmente possibile grazie alla situazione sanitaria attuale, del convegno “Io... resto a Benevento” organizzato dall’ l’Assessora del Comune di Benevento al Sostegno alle Imprese, Innovazione tecnologica, Agricoltura, Agenda Europea e Rapporti con l’Università Maria Carmela Mignone che si terrà il 29 maggio alle ore 10 presso l’oratorio “Giardini Angela Merici” (via Bosco Lucarelli, 8). Interverranno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il responsabile dell’Area Occupazionale di Invitalia, Vincenzo Durante, e la Responsabile Gestore Imprese Banca Popolare Pugliese, Maria Fragnito.

“L’obiettivo, spiega L’Assessore Mignone, sarà quello di fornire ai nostri giovani una presentazione pratica ed operativa della manovra di finanziamento “Io resto al Sud”, fatta da chi si occupa direttamente dell’iniziativa. Così, avranno gli strumenti per sfruttare questa opportunità fornita dallo Stato per realizzare i loro progetti nella città di Benevento. Verrà anche presentato, durante il convegno, lo sportello comunale a cui sottoporre le proposte progettuali, così da ricevere un’assistenza diretta alla presentazione della domanda, a titolo gratuito”.

Il convegno, patrocinato da Comune di Benevento, Invitalia e Università degli Studi del Sannio, sarà moderato dal giornalista Nando Santonastasio e trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comune di Benevento e sulla pagina Facebook dell’Oratorio.