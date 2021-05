De Girolamo da record. Boom di ascolti per Ciao Maschio Ieri la puntata di chiusura ha conquistato il 12,8% e una media di 674mila spettatori

Chiude con un boom di ascolti la prima stagione di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, con il 12,8% e una media di 674.000 spettatori. La quattordicesima puntata in onda ieri sera in seconda serata su Rai1, ha visto la presenza di Alessandro Zan, Marcello Masi e Federico Quaranta che hanno dibattuto su pregiudizi e diversità.

"Ieri sera si è conclusa la prima stagione di ‘Ciao Maschio’ e voi eravate tantissimi. Record stagionale con il 12,8% di share - ha commentato la De Girolamo sui suoi profili social - un nuovo esperimento televisivo, nel quale ho sempre creduto, partito con otto puntate, diventate poi quattordici per volere della rete e con nostro gradissimo piacere. Ho letto sempre tutto, ascoltato tutti, cercando però di non perdere mai la mia identità. Un piccolo passo in un nuovo cammino... Ci vediamo presto!" ha concluso la conduttrice di Ciao Maschio.