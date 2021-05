Rossi: «Via a consulenze medico legali gratuite per diabetici» Il presidente AsDIM: al via dal prossimo 27 maggio

“Al di fuori dei servizi sanitari, molte difficoltà della vita quotidiana per i diabetici sono evitabili. Ad esempio, alcuni pazienti rinunciano a chiedere il riconoscimento della legge 104, necessario per avere i permessi lavorativi e curarsi; c’è chi denuncia distanze, procedure ed orari poco compatibili per ritirare farmaci e dispositivi dalle farmacie. Dal rapporto sul diabete emerge che chi fa uso di dispositivi innovativi per la gestione della malattia (40%) lo fa per lo più a proprie spese, ad esempio il 49,6% acquista i sensori per la glicemia privatamente, lo stesso dispositivo è gratuito in diverse regioni italiane. Inoltre, solo il 12% è inserito in un Percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale (PDTA), che ha degli effetti molto positivi sulla qualità di cura e di vita della persona”.

Così Annio Rossi, presidente dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, motiva l’ampliamento dell’offerta dei servizi gratuiti per gli iscritti campani all’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro” di Benevento che già da giovedì prossimo potranno usufruire di consulenze in ambito della medicina legale e medicina del lavoro da parte del dottor Christian Tranfa.

Nel ringraziare il medico legale Tranfa per la sua collaborazione gratuita, Rossi aggiunge che “tale consulenza saprà fornire ai nostri associati consigli e comportamenti utili al solo fine di tutelare una categoria di pazienti fragili, spesso costretti a lottare contro una burocrazia che anziché agevolare finisce spesso con l’appesantire la vita dei diabetici”.

Le consulenze medico legali, che inizieranno dal prossimo 27 maggio, si terranno l’ultimo giovedì di ogni mese a partire dalle ore 9 presso la sede dell’Associazione AsDIM a Benevento, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde: 800821812.