Servizio Civile: i partecipanti accolti da Mastella «Importante opportunità di formazione per la comunità cittadina»



Stamani, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, sono stati accolti dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dall'assessore ai Servizi Sociali, Luigi Ambrosone, i 36 giovani che partecipano al progetto di Servizio Civile presso il Comune di Benevento.

I progetti sono così denominati: "RilANCI Campania", "Biblioteca per tutti", "Comunità Solidale". Il primo riguarda le attività relative alle politiche giovanili, ambientali e demografiche; il secondo è relativo al rafforzamento delle attività della biblioteca Comunale; il terzo riguarda i servizi sociali per le persone più svantaggiate.

All'Incontro, oltre al sindaco e all’assessore, erano presenti i due dirigenti interessati ai progetti in questione, Gennaro Santamaria, per Cultura e Istruzione, oltre che per le politiche giovanili e ambiente, ed Alessandro Verdicchio, per le politiche sociali.

Il sindaco Mastella, nel dare il benvenuto ai trentasei giovani partecipati al progetto, ha sottolineato che per tutti loro l'esperienza del servizio civile, oltre a costituire un'ottima occasione di formazione professionale, costituirà anche un'opportunità per la conoscenza delle questioni più sensibili che riguardano la comunità cittadina.

L'assessore Ambrosone, dal canto suo, ha auspicato che il Comune di Benevento possa ricevere dal lavoro di volontariato svolto dai trentasei partecipanti al servizio civile un contributo in termini di crescita e di contatto con la popolazione soprattutto quella più giovane.