Asl e Comuni contro il Covid, boom di vaccinazioni - FOTO Open day a Vitualano. Volpe: puntiamo dritti al 50 per cento. Scarinzi: richieste da fuori regione

Settimana ricca di open day vaccinali contro il Covid nel Sannio. Un connubio Asl - Comuni che funziona e continuerà. Sono infatti tanti i sindaci che chiedono al numero uno dell'Asl sannita, Gennaro Volpe di effettuare le giornate dedicate alle vaccinazioni con la monodose johnson e johnson. Da questa mattina tantissime persone in fila in piazza Trinità a Vitulano dove il sindaco Raffaele Scarinzi ha messo a disposizione i locali della pinacoteca. Alle 9 in punto sono arrivate le dosi e partite le inoculazioni. 500 somministrazioni che finiranno sicuramente nel pomeriggio vista l'alta adesione delle persone arrivate anche da numerosi altri centri della provincia. “Sono meravigliato delle tante richieste, anche solo di informazioni, arrivate in Comune negli ultimi giorni” ha commentato il promo cittadino Scarinzi. “Addirittura abbiamo ricevuto richieste da fuori regione. Alcune persone del basso Molise avevano chiesto se ci fosse la possibilità di essere vaccinati qui a Vitulano – ha poi aggiunto il sindaco Raffaele Scarinzi che traccia anche un bilancio della pandemia: “Per fortuna nel nostro paese non si sono mai registrate criticità e vittime covid. Siamo stati davvero attenti ma non bisogna abbassare la guardia”.

“Puntiamo dritti al 50 per cento” ha invece rimarcato il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe. Proseguiremo con gli open day: domani a Limatola, giovedì a Molinara e siamo in contatto con alcuni sindaci della Valle Caudina per organizzare qualcosa anche per venerdì”. Insomma, nel Sannio si corre veloci per immunizzare quante più persone possibili. “Dosi ai 40enni si stanno somministrando anche presso l'hub delle attività produttive di Ponte Valentino – ha spiegato il dottore Volpe –. Oggi arriveranno altri vaccini Moderna e domani Pfizer. Qui a Vitulano una grande organizzazione. Tour vaccinali servono anche per promuovere il territorio. Vitulano è un paese bello, suggestivo: da una parte la sanità, dall'altra la promozione del territorio che è sempre importante”.

Volpe ha poi messo l'accento sullo sforzo messo in campo dagli operatori Asl che ormai da mesi stanno vaccinando la popolazione, poi un bilancio sull'immunizzazione: “Nei prossimi giorni dobbiamo tagliare il traguardo del 50 per cento delle persone vaccinate almeno con una dose”.

Proseguono in provincia di Benevento anche le somministrazioni delle seconde dosi al personale della scuola: “Stiamo accelerando anzi, dico alle persone di prestare attenzioni alle email perchè stiamo anticipando le convocazioni per i richiami. Serviranno ancora 15 o 20 giorni per completare le vaccinazioni a docenti, personale Ata e amministrativo e alle forze dell'ordine. Continueremo ad anticipare le dosi AstraZeneca per mettere in sicurezza tutte queste categorie”.

A giugno e luglio in arrivo decine di miglia di dosi “Siamo pronti, come si aprirà a tutte le fasce di età vaccineremo tutti. Speriamo che entro un paio di mesi nel Sannio riusciamo a stare un po' più tranquilli” ha concluso il dg dell'Asl. In provincia di Benevento ad oggi ci sono circa un migliaio di positivi. Prossimo passo, aprire l'hub vaccinale a San Giorgio del Sannio entro i primi giorni di giugno.