Covid. Dati in calo al San Pio: oggi 4 dimissioni, un ricovero Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Altri quattro pazienti dimessi e un solo ricovero nelle ultime ventiquattro ore. Continua a migliorare la situazione nei reparti covid del San Pio di Benevento che anche oggi, nel bollettino diramato dall'azienda ospedaliera, mostrano un calo del numero di posti letto occupati.

Passa da 28 a 25 il dato complessivo dei pazienti positivi in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus. Di cui venti sanniti e cinque residenti in altre province. Stabile il dato dei ricoveri in terapia intensiva dove sono 3 i pazienti in degenza, 10 in pneumologia sub-intensiva, 11 a malattie infettive e solo uno nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso. Si svuotano invece i reparti di medicina interna e medicina d'urgenza.

Come detto, quattro i cittadini che sono stati dichiarati guariti e sono potuti tornare a casa.