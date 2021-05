Camera di Commercio, si è insediato il commissario Riccio Guiderà la nuova camera Irpinia-Sannio

Si è insediato questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Benevento, il Commissario straordinario dell’Ente, Salvatore Riccio, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2021.

Riccio, a cui sono stati conferiti tutti i poteri del presidente, del consiglio e della giunta camerale per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai singoli organi, guiderà l’Ente camerale e l’Azienda Speciale Valisannio fino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio Irpinia-Sannio.

“Questa nomina - ha dichiarato il neo Commissario - giunge in un difficilissimo momento per la nostra realtà provinciale. Non solo per un’emergenza sanitaria che ha messo alle corde un sistema economico-

imprenditoriale già fragile, ma anche per i riflessi di carattere sociale che l’accompagnano.

La Camera di commercio di Benevento, come ha fatto fin qui tramite le azioni messe in atto dagli Amministratori uscenti, a cui va senz’altro il mio ringraziamento, dovrà continuare a svolgere un’attività di supporto alle

imprese ed essere un loro punto di riferimento. Conosco molto bene l’Ente –ha spiegato Riccio - essendo stato alcuni anni fa componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si tratta di ente che con i suoi servizi, le molteplici attività e la professionalità delle persone che con dedizione vi lavorano, non ha mai arretrato di fronte alle necessità ed ai bisogni delle imprese. In raccordo e con il supporto del

Segretario Generale e di tutti gli uffici dell’Ente - ha concluso Riccio - mi adopererò per continuare a garantire, per quanto possibile e consentito, le attività camerali fino all’insediamento dei nuovi Organi della costituenda Camera di Commercio Irpinia Sannio.