Italo a Benevento, Mastella: una bella storia che inizia oggi Il primo cittadino e il presidente Di Maria accolgono l'arrivo del convoglio alla stazione

“Benevento da' il benvenuto ad Italo”. E' la frase che campeggiava questa mattina sullo striscione esposto alla Stazione centrale per accogliere l'arrivo del primo convoglio che renderà il capoluogo sannita sempre più connesso con le altre regioni. Un arrivo atteso, accolto con entusiasmo. “E' un ulteriore tappa di avvicinamento e di connessione con tutte le realtà italiane, al Sud andando verso Bari e al Nord per Firenze, Bologna e soprattutto andando nell'aerea dell'hinterland milanese e piemontese”, ha commentato il sindaco Mastella salutando l'arrivo del convoglio.

Una fermata di pochi minuti alle 9.32 al binario quattro. Tanto entusiasmo per quello che rappresenta un importante passo in avanti per agevolare i collegamenti da e verso Benevento. “Mi ha fatto molto piacere sentire alcune persone che mi han detto 'finalmente mio figlio potrà venire almeno ogni quindici giorni”, ha sottolineato il primo cittadino evidenziando la velocità di connessione che sarà garantita attraverso questo nuovo treno.

“Italo arriverà in cinque ore e mezza a Milano senza fermate. E' una forma di civiltà ulteriore. E' una bella storia quella che inizia oggi”, ha ribadito la fascia tricolore evidenziando l'importanza di questa giornata per il Sannio. E non solo. “Oggi Italo è una bella realtà anche per il Mezzogiorno. Finalmente si è realizzato anche questo sogno. Bisogna inoltre ricordare che qui doveva essere chiusa la gestione e la manutenzione dei treni, ma l'impegno delle Ferrovie è di conservare questi cento dipendenti che non saranno costretti ad andare altrove”.

Come detto, un'occasione importante per rendere la città di Benevento sempre più connessa ma anche per promuove nuovi arrivi nel Sannio. “Dobbiamo sfruttare al meglio le risorse che arriveranno per la nostra realtà”, ha precisato Mastella rispondendo alle domande dei cronisti sulle possibilità di sviluppo offerte dal recovery found e dall'Alta Velocità. “Non bisogna fermarsi alle piccole cose locali, ma dobbiamo fare di Benevento una realtà di collegamento infra-regionale tra il Molise da un lato e dall'altro la Puglia con un afflusso di turisti importante. E avere anche la possibilità di persone che vengono da Napoli a trascorre qui il fine settimana, con l'Alta Velocità impiegheranno 40 minuti. Poi tocca a noi ospitare al meglio con il dato gastronomico, evitando prezzi che possa offendere le persone. Bisogna muoversi in questa direzione che abbiamo intrapreso e che penso decollerà abbastanza velocemente”.

Ad accogliere l'arrivo del primo treno Italo anche il presidente della Provincia, Antonio Di Maria: “Questa è una giornata di straordinaria importanza per la Città ed il Sannio tutto. Questo primo convoglio segna infatti un passo in avanti nella lotta affinché la città riconquisti il suo ruolo storico, vissuto già ai tempi dei Sanniti e dei Romani, di area cerniera dei traffici commerciali tra il Nord ed il Sud del Paese, tra il Tirreno e l’Adriatico. Scendere nella Stazione Centrale di Milano cinque ore e mezza dopo aver preso il treno a Benevento è una vera e propria conquista per tutti ed è di buon auspicio per la rinascita socio-economica di tutto il territorio sannita".