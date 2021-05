Asia: a via impiego dei percettori del reddito di cittadinanza Terminato il progetto di formazione: ora al lavoro per affissione locandine

Al via l'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza per lavori socialmente utili con l'Asia: «L'Asia comunica che ieri è terminata la formazione per i percettori del reddito di cittadinanza che saranno impiegati nel progetto "Tutti a raccolta" predisposto dall'Azienda. Da domani, sabato 29 maggio, una parte del gruppo sarà impegnata, insieme ad un addetto Asia, al rione Ferrovia per il servizio di cassettaggio e affissione delle locandine relative alla seconda fase della sperimentazione Tarip. Nei prossimi giorni partirà l'impiego del resto del gruppo negli ecopunti presenti nelle contrade».