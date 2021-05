«Accuort u'fuoss: che degrado al rione ferrovia» Domenico Giglio (Fdi): «Per l'ennesima volta si dimostra che ci sono cittadini di serie A e B»

Domenico Giglio, presidente del circolo cittadino di Fratelli d'Italia, segnala l'incuria in cui versa il quartiere stazione: « Ancora una volta mi trovo a riportare le istanze dei residenti del quartiere stazione.

Lo stato di totale abbandono ha quasi esteso la flora e la fauna del fiume al marciapiedi circostante via lungo calore manfredi di Svevia.

L'erba alta e la storica e pericolosa buca di via paga più volte da me segnalata alla stampa locale è sempre lì, l'unica tutela è l'allarme di qualche cittadino che gridando avvisa : " Guaglio accuort u fuos" oppure nei pressi dell erba alta

" accuort che gliescn e serp". Spero che l'espressione dialettale abbia reso più chiaro il concetto a chi dovrebbe provvedere e ancora più chiara la situazione al resto della popolazione che per l'ennesima volta si vede trattata come cittadini di serie B».