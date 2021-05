Covid, al San Pio muore una 92enne di San Marco dei Cavoti Scende a 20 il numero dei pazienti ancora ricoverati nella struttura sanitaria sannita

Era dallo scorso 22 maggio che non si registravano vittime nei reparti covid del San Pio di Benevento. Nelle ultime ore, purtroppo, un nuovo decesso. Si tratta di una 92enne di San Marco dei Cavoti che era ricoverata da giorni nel nosocomio sannita. Scende a 20 il numero dei pazienti che ancora lottano all'interno dei reparti del padiglione Santa Teresa. Due le persone dimesse e un nuovo ingresso in ospedale. Sono tre attualmente i reparti covid – fino a aqualche giorno fa ne erano cinque – dedicati ai pazienti contagiati dal coronavirus. Restano purtrppo 14 le persone in condizioni preoccupanti: tre in terapia intensiva, 11 in sub intensiva Pneumologia. Sono invece sei i letti ancora occupati in malattie infettive.