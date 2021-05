Trent’anni di diritti, l'Unicef celebra l'anniversario Ieri un incontro da remoto per la ratifica della convenzione Onu sui diritti dei minori

"Su proposta dell’Unicef provinciale e dell’ANCI, l’Amministrazione comunale della nostra Città, ha celebrato, nella giornata di ieri, il trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dei Minori da parte del Governo italiano, legge 176 del 1991, convocando un Consiglio comunale aperto e dedicato, appunto, ai Diritti dei Minori. Da remoto, secondo le regole imposte dalla pandemia, i ragazzi, in rappresentanza delle proprie scuole e citando i vari articoli della Convenzione, hanno portato all’attenzione degli Amministratori riflessioni, esperienze di studio, proposte e richieste, ma anche offerte di collaborazione, per rendere più concretamente fruibili i propri diritti".

Così la Past President dell'Unicef di Benevento Carmen Maffeo che prosegue "Con emozione, ma anche con consapevolezza, i nostri più giovani cittadini hanno evidenziato un grande e rispettoso amore per la propria Città, chiedendo maggior cura del verde, del decoro urbano, dei tesori artistici, della sicurezza.

Le richieste più pressanti hanno riguardato l’organizzazione di luoghi d’incontro e di aggregazione, di dialogo e socializzazione ma anche l’istituzione della giornata del gioco e dello svago, dello sport e delle attività teatrali.

Dall’intervento della past President Unicef, che ha portato i saluti della Presidente regionale e del Presidente provinciale, alle riflessioni del Sindaco, dei Consiglieri e dello stesso Presidente di Consiglio, i ragazzi hanno avuto assicurazione che le loro proposte diventeranno concretezze al più presto e che sedute di Consiglio comunale dedicate ai loro Diritti si terranno più spesso nel rispetto dell’articolo 12 della Convenzione quello che chiede di ascoltare i ragazzi e tenere nella dovuta considerazione le loro idee.

I ragazzi hanno chiesto maggiore informazione sulle decisioni degli Amministratori e maggiore diffusione dei Diritti sanciti dalla Convenzione ma anche maggiore attenzione alle esigenze dei disabili e pari opportunità nella formazione e nello sviluppo delle proprie attitudini.

L’Assessore all’Istruzione ha proposto alle scuole di aderire al “ Patto locale di lettura” proprio per soddisfare l’esigenza di incontro, di dialogo e di formazione. La Past President Unicef ha sottolineato l’importanza da parte degli Amministratori, di agire sempre nel rispetto dell’articolo 3 della Convenzione, il supremo interesse dei Minori. Contemporaneamente, e sempre in collegamento da remoto, il Ministro all’Istruzione e la Presdente Unicef Italia conferivano all’Istituto De La Salle il premio per aver vinto, unica Scuola in Campania, il concorso bandito nel 2019 per il trentennale della Convenzione. E’ opinione dell’Unicef che i nostri ragazzi, sempre più consapevoli dei propri diritti, possano prendere parte a quella famosa progettazione urbana partecipata, aspetto essenziale del programma “Città Amica dei Ragazzi” che l’Unicef, appunto, propone da trent’anni alle

Amministrazioni comunali e ai Sindaci, gli interlocutori più vicini alle esigenze dei ragazzi ma anche gli educatori più efficaci alla “ politeia”, esercizio di convivenza civile e democratica. L’Unicef ringrazia vivamente la sensibilità e la disponibilità dell’Amministrazione comunale tutta anche per le riflessioni espresse in aula consiliare in una giornata importante per la nostra comunità".