Covid: contagi a scuola, screening per i bimbi L'annuncio del sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Agostinelli

"Purtroppo nel plesso della scuola elementare di Ianziti aumentano i contagi. Oggi sono risultati positivi altri 2 bambini della stessa classe del positivo di ieri. È probabile che ci siano positivi anche in altre classi.

Domani, d’accordo con l’ASL, il Comune effettuerà uno screening a tutti i bimbi della classe coinvolta ed al personale scolastico".

Così attraverso i social il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli.

"Da lunedì - prosegue il primo cittadino - le attività in presenza dell’intero plesso di Ianziti verranno sospese. Dispiace ma è necessario!

A quanto sembra, è molto elevata la probabilità che il contagio non sia circoscritto alla sola classe terza.

Chiedo, pertanto, a tutti coloro che hanno a che fare con detto plesso (alunni, docenti, etc...) di limitare al massimo ogni forma di contatto se non proprio di isolarsi volontariamente".