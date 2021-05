Fns Cisl, Antonio Iarocci nuovo segretario regionale Consiglio generale della Federazione nazione sicurezza presieduto dal sannita Francesco De Felice

Presieduto dal sannita Francesco De Felice, si è scolto ieri il consiglio generale Fns (Federazione Nazionale Sicurezza) Cisl della Campania al termine del quale è stato eletto il nuovo Segretario regionale Antonio Iarocci che prende il posto di Ernesto Strino in quiescenza dallo scorso 1° maggio, componenti della segreteria sono stati riconfermati Lorenza Sorrentino e Marco Salzano. Gli auguri da parte della Federazione Nazionale Sicurezza della Cisl Irpinia / Sannio, che comprendono vigili del fuoco e polizia penitenziaria “giungano ad Ernesto per il lascito di passione e dedizione e ad Antonio e la sua segreteria per la piena realizzazione degli obiettivi futuri”.