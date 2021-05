"Resto... a Benevento", Comune al fianco dei neo imprenditori Questa mattina focus con gli esperti e uno sportello per offrire assistenza per le domande

“Sono tanti i giovani che non solo non vogliono andar via ma vogliono tornare a vivere nella loro città, è per questo che credo sia fondamentale far conoscere loro questa opportunità”.

Così Maria Carmela Mignone, assessore del Comune di Benevento al Sostegno alle Imprese spiega il focus promosso questa mattina presso l’oratorio “Giardini Angela Merici” di Benevento.

Intitolato emblematicamente “Io... resto a Benevento” l'appuntamento ha rappresentato un focus per “Resto al Sud”, l’incentivo di Invitalia che sostiene la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno e del cratere sismico.

“Un'idea nata proprio qui parlando con dei giovanissimi – puntualizza Mignone – e messa in campo con il Comune che così intende sostenere l'iniziativa privata. La pandemia ci ha reso ancor più chiara la necessità di essere vicini alle persone e abbiamo deciso di puntare su questa misura, che non riguarda solo i giovani ma ricomprende persone fino a 55 anni. Il Comune di Benevento si è così accreditato con Invitalia, aprendo uno sportello che offre informazione e assistenza attraverso consulenze con professionisti, convenzionati con il Comune, libere e gratuite”.

La tavola rotonda patrocinata anche da Invitalia e Università degli Studi del Sannio ha visto la partecipazione della responsabile Gestore Imprese Banca Popolare Pugliese, Maria Fragnito e

del responsabile dell’Area Occupazionale di Invitalia, Vincenzo Durante. “Una misura istituita – ha spiegato Durante - da poco più di tre anni e risponde all'esigenza di evitare i tassi di decrescita demografica registrati negli ultimi anni, aiutando i giovani meridionali a darsi un lavoro, soprattutto in forma di autoimpiego, piuttosto che continuare a cercarlo purtroppo spesso vanamente. E' una misura che fino ad oggi ha registrato numeri importanti: intercettando 23mila domande, e altrettante sono in fase avanzata, con il finanziamento di quasi 8600 iniziative per la nascita di nuove imprese e il consolidamento di imprese esistenti”.

E infine uno sguardo alla nostra realtà: “Se la Regione Campania è tra quelle che meglio hanno risposto con quasi 4500 progetti, a Benevento sono state avanzate solo 150 di qui utile mettere in campo una partnership con il territorio”.

E sullo sportello dedicato: “Il Comune di Benevento si è accreditato, al pari di altri, istituendo uno sportello 'crea impresa' che accompagnerà i giovani nella loro idea progettuale, in particolare nell'esposizione della stessa. Percorsi di fondamentale importanza perchè la gran parte dei neo imprenditori ha bisogno di essere supportata nella focalizzazioni della loro idea progetto. Di qui l'essenziale rapporto di partnership. E' di fondamentale importanza – chiosa Durante - che ci sia qualcuno, nei territori, che avendo le competenze per poterlo fare dia una mano a chi vuole intraprendere un percorso di start up di impresa, con un affiancamento consulenziale anche formativo”.