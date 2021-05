Covid nel Sannio, cala ancora il numero dei positivi Solo 16 infetti tra i 676 tamponi analizzati. 29 i guariti

In lievissimo aumento ma è sempre un dato tutto positivo quello che emerge dai tamponi processati dall'Asl di Benevento per verificare i contagi da covid19 nel Sannio. Sedici le persone risultate infette su 676 tamponi processati.

Di questi solo due presentano i sintomi della malattia. Sono invece 29 i nuovi guariti segnalati dal bollettino dell'azienda di via Oderisio che, per fortuna, anche oggi non rileva alcun decesso legato al coronavirus.