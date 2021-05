Covid nel Sannio, Volpe: "15mila vaccini in tre giorni" Il Dg dell'Asl: “Pronti a procedere con immunizzazione per maturandi”

Prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale nel Sannio. Centri attivi anche oggi e numeri ancora una volta da record quelli illustrati dal direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe: “Sicuramente il dato interessante sono le 15 mila dosi in tre giorni somministrate da giovedì a sabato. Il programma procede velocemente, abbiamo fatto quattro open day nei diversi comuni della provincia di Benevento ed ogni volta abbiamo usato fino all'ultima dose disponibile”.

Quella che si apre da domani, però, sarà una settimana particolarmente impegnativa sul fronte delle vaccinazioni. C'è da immunizzare i maturandi e c'è poi il discorso seconde dosi: “I maturandi sono circa 3mila, quindi ci organizzeremo nelle prossime ore ma le vaccinazioni per questa fascia della popolazione verranno effettuate sicuramente nei centri vaccinali a seconda della residenza in un solo giorno al massimo due. Ci organizzeremo sulla base delle adesioni che saranno pervenute entro domani sera”.

Come detto, si va verso giorni in cui la campagna di immunizzazione dovrebbe coinvolgere una fascia sempre più ampia della popolazione. “Sarà una settimana intensa – commenta ancora il direttore generale dell'azienda sanitaria di via Oderisio – ed abbiamo avvertito la popolazione che ci potrà essere un anticipo per le inoculazioni delle secondi dosi di Astrazeneca che era preventivato a ottanta giorni ma stiamo cercando di anticipare a 72 giorni in modo tale – precisa Volpe - da essere più veloci per completare immunizzazioni del personale scolastico e le forze dell'ordine”.