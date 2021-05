Covid, al San Pio dati stabili. Venti i ricoverati Nessun decesso, nessuna dimissione. Dati stabili presso l'ospedale di Benevento

Situazione sostanzialmente stabile nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Resta fermo a 20 (di cui 16 sanniti) il numero dei pazienti ricoverati nel padiglione Santa Teresa dove non si registrano né decessi né dimissioni.

Ancora tre attualmente le persone in condizioni preoccupanti ricoverate in terapia intensiva. Sono invece 12 i degenti in sub intensiva e pneumologia. Cinque invece i letti ancora occupati in malattie infettive.