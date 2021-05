Covid, Mastella: restiamo vigili Il sindaco, nella consueta telefonata domenicale ai cittadini, fa il punto sui lavori in città

“La situazione è nettamente migliorata ma il covid è tutt'altro che sparito e anzi resta tra noi in maniera carsica”. Nella consueta telefonata domenicale Clemete Mastella comincia facendo il punto sulla situazione coronavirus. I dati sono confortanti ma il sindaco sprona a rimanere vigili: “Niente eccessi derivanti dalla movida, evitiamo le difficoltà. Il pericolo c'è ancora, soprattutto riguardo alle varianti e anche se c'è sete di normalità non lasciamo prevalere l'incoscienza”.

E poi sui vaccini: “Stiamo assistendo ad una accelerata per le vaccinazioni con il 50 % della popolazione immunizzata, una situazione che induce all'ottimismo ma continuiamo a stare attenti”.

E poi il punto sulle azioni intraprese in città. “Stiamo lavorando alla sistemazione dei marciapiedi in via Avellino. C'è chi obietta riguardo al taglio degli alberi ma voglio ricordare che la sicurezza viene prima di tutto. Purtroppo creano problemi e devono essere tolti ma saranno sostituiti”.

Quindi un annuncio: “Nel prossimo fine settimana siamo pronti ad aprire Villa dei Papi”. Slitterà di qualche giorno, dunque, l'inaugurazione del grande parco, prevista per il primo giugno per consentire l'ultimazione dei lavori di sistemazione.

“Dopo anni di abbandono l'enorme spazio verde dei giardini tornerà ad accogliere bambini e famiglie e a breve procederemo con il parco verde”.

Il sindaco ha poi ricordato l'impegno del Comune che, con uno sportello dedicato, presterà assistenza a chi vuole estendere o investire in attività d'impresa con l'incentivo Resto al Sud.

Infine una nota per i ristoratori: “Per garantire la loro ripresa economica dopo la crisi imposta con il lockdown, continuiamo a concedere suolo pubblico, fermo restando la necessità di garantire spazi di transito”.