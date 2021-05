Sviluppo vaccino, il capo ricerca Moderna a convegno Unisannio Interviene Andrea Carfì – VicePresident e Head of Research Infectious Disease at Moderna

Il 3 giugno 2021, alle ore 15, si terrà in diretta streaming sul canale YouTube di UniSannio un incontro sullo "Sviluppo del vaccino Moderna (mRNA)".

Interverrà da Boston Andrea Carfì, a capo della ricerca sulle malattie infettive di Moderna, coordinatore degli scienziati che hanno messo a punto il vaccino contro il COVID-19 di Moderna che ha dimostrato un’efficacia del 95 per cento in studi clinici di Fase 3.

Di origini siciliane, Carfì si è formato in Italia e dopo diverse esperienze di studio e lavoro in Europa è volato negli USA. Nel suo laboratorio si studiano le varianti del virus SARS-CoV-2 e versioni aggiornate del vaccino che possono essere usate come richiamo per proteggere dalle varianti più pericolose.

Andrea Carfì dialogherà con il professore Pasquale Vito dell’Università del Sannio e risponderà alle domande poste in chat dai partecipanti.