Covid, Nel Sannio vaccinato il 50 per cento della popolazione Il traguardo raggiunto dall'Asl di Benevento almeno per la prima dose. 200mila inoculazioni totali

Alle 10 di questa mattina nel Sannio il 50 per cento della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il coronavirus. Ad annunciarlo è stata l'Asl di Benevento, diretta dal dottore Gennaro Volpe che ha affisso sulla bacheca on line social dell'Azienda Sanitaria un manifesto (in foto) con il quale informa che sono state somministrate ben 200 mila dosi (numero che comprende la somma delle iniezioni effettuate tra prima e seconda dose). Un traguardo importante raggiunto anche grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in campo dall'Asl e dagli Enti sin dalle prime ore dall'arrivo delle dosi.

Open day e hub vaccinali che hanno creato le condizioni favorevoli per coloro che via via si sono iscritti alla piattaforma. Sono in corso in queste ore le somministrazioni del vaccino Astrazeneca per il personale della scuola e le forze dell'ordine e i richiami Pfizer e Moderna. Miglia di inoculazioni al giorno che hanno permesso di raggiungere l'importante risultato oggi comunicato dall'Asl.