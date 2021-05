Covid: un ricovero e due dimissioni al San Pio in 24 ore Sono solo 19 oggi i pazienti ricoverati nei reparti covid del nosocomio sannita

Un solo ricoverato e due dimissioni dai reparti covid del San Pio nelle ultime 24 ore. E' questo il quadro di un bollettino in costante miglioramento, per fortuna, per il nosocomio sannita.

Ieri erano 20 i pazienti nei reparti dedicati alla cura del coronavirus, oggi sono 19 in virtù di due dimissioni: dunque, si è reso necessario il ricovero per un altro paziente.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore per fortuna.