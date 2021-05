Rummo celebra il 175° anniversario e svela francobollo dedicato Il 9 giugno presso lo stabilimento dell'azienda

Rummo SpA celebra il 175° anniversario. Per 'occasione è in programma un evento che si terrà il 9 giugno alle ore 16.30, presso lo stabilimento dell'azienda, in Via dei Grandi Maestri Pastai, 1.

La cerimonia sarà l'occasione per presentare il francobollo celebrativo del prestigioso anniversario aziendale, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'annullo Poste Italiane.

All'evento saranno presenti ospiti di primo piano e autorità nazionali e locali, che prenderanno parte, con i rappresentanti dell'azienda, al racconto della storia del pastificio, dei suoi traguardi e degli obiettivi strategici del suo sviluppo in Italia e nel mondo.

Saranno presenti rappresentanti della Regione Campania, della Provincia e della Città di Benevento e i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Poste Italiane.