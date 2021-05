Vaccinazioni e terapie monoclonali per vincere la battaglia contro il Covid Dg del San Pio, Ferrante: entro un mese e mezzo apriremo la nuova Rianimazione e nuove attrezzature

“Spero che entro pochi giorni si riescano ad azzerare i ricoveri covid”. Così il direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Mario Nicola Vittorio Ferrante commenta il trend positivo che ormai da giorni si registra dai reparti covid del nosocomio di via Pacevecchia. Uno spiraglio di luce dopo mesi bui e di intenso lavoro all'interno del padiglione Santa teresa dove sono ospitati i reparti dedicati alla cura del coronavirus. Una battaglia contraddistinta, purtroppo, da tanti decessi, ma anche da tante guarigioni. Poi c'è il capitolo vaccini. Era il 27 dicembre dello scorso anno quando al San Pio furono inoculate le prime dosi Pfizer per il personale sanitario.

“Da allora sono cambiate tante cose – ha spiegato ancora Ferrante -. Tutto il personale è stato messo in sicurezza con l'inoculazione del vaccino. Poi abbiamo dato la disponibilità a vaccinare i pazienti fragili che frequentano o frequentavano l'ospedale. Li abbiamo vaccinati e immunizzati ed è stata una bella cosa, utile dal punto di vista sanitario ma anche umano. Da qualche mese è stato dato il via all'ambulatorio dove vengono somministrati gli anticorpi monoclonali per curare determinati pazienti che arrivano qui da noi. Il vaccino da una parte e la cura con gli anticorpi monoclonali dall'altra ci stanno portando nella giusta direzione per vincere questa dura battaglia”.

Al San Pio ora si guarda avanti e in particolare al ripristino e al rafforzamento di strutture e strumenti per la cura delle altre patologie: “Entro un mese e mezzo – ha concluso il dottore Ferrante - apriremo la nuova Rianimazione con dieci posti. In arrivo anche nuove strumentazioni nuove come risonanza magnetica e tac”.

