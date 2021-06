Covid nel San Pio. Al San Pio nessun decesso, ma un nuovo ricovero Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Anche oggi nessun decesso, ma aumenta seppur di una sola unità il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio. Passa da 19 a 20 il numero dei pazienti in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus. Di questi 15 sono sanniti e 4 sono residenti in altre province.

Cala però il dato dei ricoveri in terapia intensiva che passa da 3 a 2 pazienti in degenza, mentre sono 11 i ricoveri in pneumologia sub-intensiva e 7 a malattie infettive. Ma l'ospedale, almeno il padiglione allestito per affrontare l'emergenza, continua a svuotarsi. Nessun paziente ricoverato infatti nei reparti covid di medicina interna, medicina d'urgenza e l'area isolamento nei pressi del pronto soccorso.